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МЮ выборол бронзовые медали, Арсенал не заметил "волков": как сыграли гранды АПЛ в последнем туре

Финал чемпионата получился очень богатым на события.
Сегодня, 20:32
Манчестер Юнайтед - Фулхэм / Getty Images
Манчестер Юнайтед - Фулхэм / Getty Images

В воскресенье, 28 мая, в английской Премьер-лиге прошел последний тур. 

Главной интригой верхней части таблицы было кто же завоюет бронзовые медали Манчестер Юнайтед или Ньюкасл. Кроме того интересные матчи получились и у других английских грандов - Арсенала, Ливерпуля и Сити.

Арсенал - Вулверхэмптон 5:0

"Канониры" устроили в последнем туре настоящее шоу для фанатов, наколотив подопечным Лопетеги сразу пять голов. В целом, исход матча был очевиден уже в первые полчаса.

Голы: Джака, 11, 14, Сака, 27, Жезус, 58, Кивиор, 78

Брентфорд - Манчестер Сити 0:1

Чемпион Англии Ман Сити решил в последнем туре дать поиграть второму составу, чем и решил воспользоваться Брентфорд. Команда Томаса Франка неожиданно вырвала ничего не значащие три очка в относительно скучном матче.

Гол: Пиннок, 86

Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1

В первые 20 минут МЮ не выглядел, как команда, которой нужны медали, но после пропущенного гола команда наконец начала играть. В итоге парни тен Хага довольно уверенно камбекнули и довели матч до победы, а сезон до третьего места в АПЛ.

Голы: Санчо, 39, Фернандеш, 55 - Тете, 19

Саутгемптон - Ливерпуль 4:4

Уже вылетевший из АПЛ Саутгемптон встречался с пролетевшим мимо ЛЧ Ливерпулем. И, похоже, обе команды решили напоследок показать классный футбол, забив на двоих восемь мячей и разойдясь миром.

Голы: Уорд-Прауз, 19, Сулемана, 28, 48, Армстронг, 64 - Жота, 10, 72, Фирмино, 14, Гакпо, 73

Челси - Ньюкасл 1:1

Еще один претендент на бронзу ездил в гости к Челси, где команды показали весьма интересный матч. Лондонцы в предыдущем туре помогли МЮ отбиться от Ливерпуля, а в этом изо всех сил пытались помешать и Ньюкаслу. Однако по итогам 90 минут так и не был выявлен победитель.

Голы: Гордон, 9 - Триппье (автогол), 27

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Челси ньюкасл манчестер юнайтед Манчестер Сити Арсенал Лондон

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