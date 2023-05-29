Реал находится в шаге от подписания форварда Эспаньола

Реал ведет переговоры с Эспаньолом касаемо покупки форварда Хоселу. Об этом сообщает издание Relevo.

33-летний испанец близок к возвращению в бывшую команду. Игрок может покинуть команду в случае ее вылета в Сегунду, что прописано в контракте.

В данный момент переговоры находятся на продвинутой стадии. В Реале уверены, в подписании нападающего, который станет сменщиком для Карима Бензема.

В текущем сезоне на счету Хоселу 16 голов и 2 ассиста в 34 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что хавбек Реала отклонил предложение клуба о продлении контракта.