Реал находится в шаге от подписания форварда Эспаньола
Мадридцы нашли сменщика для Бензема.
Реал ведет переговоры с Эспаньолом касаемо покупки форварда Хоселу. Об этом сообщает издание Relevo.
33-летний испанец близок к возвращению в бывшую команду. Игрок может покинуть команду в случае ее вылета в Сегунду, что прописано в контракте.
В данный момент переговоры находятся на продвинутой стадии. В Реале уверены, в подписании нападающего, который станет сменщиком для Карима Бензема.
В текущем сезоне на счету Хоселу 16 голов и 2 ассиста в 34 матчах Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что хавбек Реала отклонил предложение клуба о продлении контракта.