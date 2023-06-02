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Нападающий Челси попал в шорт-лист Реала

"Сливочные" проводят внимательный анализ рынка.
Сегодня, 10:15
Кай Хавертц / Getty Images
Кай Хавертц / Getty Images

Мадридский Реал, на фоне возможного ухода Карима Бензема, вновь рассматривает возможность подписания Кая Хавертца, утверждает Marca.

Флорентино Перес встретился с тренерским штабом Карло Анчелотти и обсудил с ними возможность подписания немецкого нападащего, выступающего за Челси.

Напомним, что Кай мог оказаться в Мадриде еще три года. В 2020 году Реал и Байер договорились о трансфере немца, но их планы сорвала пандемия.

Мадрижцам пришлось урезать доходы и они свернули трансферную кампанию, а Хавертц так и не дождался нового предложения. Когда пришло время выбирать, на руках игрока было только предложения от Челси.

Теперь, когда в команду пришел Почеттино, никто из игроков лондонцев не может быть уверен в своем будущем, а потому "сливочные" могут воспользоваться шансом.

В целом, Реал рассматривает целый ряд футболистов, от дорогостоящих по типу Харри Кейна, до свободных агентов в лице Роберто Фирмино или Мауро Икарди.

Отметим, что, согласно последним новостях, Карим Бензема все же останется в Реале еще на год.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Кай Хавертц

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