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Бензема принял важное решение по поводу своего будущего в Реале

Французский нападающий ответил на многомиллионное предложение из Саудовской Аравии.
Сегодня, 07:25
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Нападающий Реала Карим Бензема пока намерен продолжить свои выступления за мадридский клуб.

Ранее стало известно, что французский форвард получил предложение от саудовского Аль-Иттихада, который готов был заплатить ему 200 миллионов долларов за два года.

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Тем не менее, как утверждает Marca, Бензема решил остаться в Реале и отыграть еще один год по контракту. Отмечается, что француз благодарен саудовцам за проявленный интерес, но пока не собирается покидать мадридский клуб.

35-летний футболист чувствует, что у него еще достаточно сил, чтобы провести отличный сезон в Европе, а при переговорах со "сливочными" рассматривалась и возможность дальнейшего продления контракта. При этом он не исключает, что может рассмотреть предложение из Саудовской Аравии через год.

Ранее Бензема высказался о слухах касаемо своего ухода из Реала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карим Бензема Реал Мадрид

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