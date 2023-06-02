Бензема принял важное решение по поводу своего будущего в Реале

Нападающий Реала Карим Бензема пока намерен продолжить свои выступления за мадридский клуб.

Ранее стало известно, что французский форвард получил предложение от саудовского Аль-Иттихада, который готов был заплатить ему 200 миллионов долларов за два года.

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Тем не менее, как утверждает Marca, Бензема решил остаться в Реале и отыграть еще один год по контракту. Отмечается, что француз благодарен саудовцам за проявленный интерес, но пока не собирается покидать мадридский клуб.

35-летний футболист чувствует, что у него еще достаточно сил, чтобы провести отличный сезон в Европе, а при переговорах со "сливочными" рассматривалась и возможность дальнейшего продления контракта. При этом он не исключает, что может рассмотреть предложение из Саудовской Аравии через год.

Ранее Бензема высказался о слухах касаемо своего ухода из Реала.