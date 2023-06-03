Анчелотти выступил с заявлением о будущем Бензема в Реале
Итальянец внес ясность в судьбу футболиста.
Главный тренер Реала Карло Анчелотти заявил, что форвард Карим Бензема останется в клубе.
"Легенды Реала должны заканчивать карьеру в Реале. Да, это то, чего я придерживаюсь. И я думаю, что такое же мнение у болельщиков и у клуба. Но у игроков могут быть другие намерения, например, более продолжительная карьера, больше игр... Но я настаиваю: я, болельщики и клуб думаем именно так.
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Останется ли Бензема? Он готов сыграть завтра, и у него есть годичный контракт. У нас нет никаких сомнений", – сказал Анчелотти в интервью As.
Напомним, на француза, контракт которого истекает летом 2024-го года, претендует Аль-Иттихад из Саудовской Аравии.