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Анчелотти выступил с заявлением о будущем Бензема в Реале

Итальянец внес ясность в судьбу футболиста.
Сегодня, 15:20
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти заявил, что форвард Карим Бензема останется в клубе.

"Легенды Реала должны заканчивать карьеру в Реале. Да, это то, чего я придерживаюсь. И я думаю, что такое же мнение у болельщиков и у клуба. Но у игроков могут быть другие намерения, например, более продолжительная карьера, больше игр... Но я настаиваю: я, болельщики и клуб думаем именно так.

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Останется ли Бензема? Он готов сыграть завтра, и у него есть годичный контракт. У нас нет никаких сомнений", – сказал Анчелотти в интервью As.

Напомним, на француза, контракт которого истекает летом 2024-го года, претендует Аль-Иттихад из Саудовской Аравии.

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