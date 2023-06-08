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Руководство Челси извинилось перед фанатами за плохой сезон

Боссы клуба написали болельщикам открытое письмо.
Сегодня, 16:03
Getty Images
Getty Images

Руководство лондонского Челси подвело итоги провального сезона-2022/23.

Боссы извинились перед фанатами за кампанию, результаты которой еще долго не захочется вспоминать.

"Мы обещали нашим болельщикам, что вы будете гордиться нашим клубом. Мы остаемся полностью преданными долгосрочному и стабильному успеху нашего клуба и выполнению обещаний, которые мы дали вам. Мы знаем, какой огромный потенциал мы должны развивать, чтобы прогрессировал Фк Челси, и мы воспринимаем эту роль серьезно. Все, кто здесь работает, неустанно сосредоточены на том, чтобы двигать нас вперед. 

Понятно, что для нашей мужской команды это был неутешительный сезон, и есть многое, что мы можем и будем делать лучше. На протяжении этих трудных периодов наши болельщики поддерживали наших игроков и нашу команду по всей стране и Европе с неизменной преданностью.

Наша женская команда отпраздновала еще один удивительный сезон, выиграв Дубль с беспрецедентным четвертым подряд титулом WSL и третьим подряд Кубком Англии.

Несмотря на все вызовы прошлого года, мы с оптимизмом смотрим в будущее. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать Маурисио Почеттино на посту главного тренера нашей мужской команды в июле. Мы строим современную инфраструктуру скаутинга, выявления талантов и найма в нашем спортивном отделе, возглавляемую Лоуренсом Стюартом и Полом Уинстенли, которая поможет нам определить и трансформировать команду вокруг элитных талантов, команду, способную постоянно бороться за победу в Премьер-лиге, собирать внутренние кубки, соревноваться и побеждать на самом высоком уровне европейского футбола. Мы также назначили Криса Джурасека генеральным директором, чтобы развивать наш бизнес за пределами поля, что, в свою очередь, сделает нас более устойчивыми на поле.

Успех, к которому мы стремимся, возможен только при поддержке наших сторонников. Мы гордимся созданием нашего Консультативного совета болельщиков, который впервые встретится этим летом, и мы уверены, что его новые члены гарантируют, что вы будете в центре принятия решений в нашем клубе. Мы и в дальнейшем будем заботиться о том, чтобы ваши голоса были услышаны, глядя в будущее.

Сейчас от имени правления и всех в клубе благодарю вас за чрезвычайную поддержку. Надеемся, что вы все хорошо проведете лето, и с нетерпением ждем возвращения на стадион в августе", - заявило руководство клуба.

Напомним, что по итогам сезона-2022/23 "синие" не выиграли ни единого трофея и заняли 12 место в АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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