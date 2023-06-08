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Палкин: Мудрик – важное оружие Челси для завоевания титулов в будущем

Прдеставитель "горняков" верит в молодого украинца.
Сегодня, 20:36
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Гендиректор Шахтера Сергей Палкин убежден, что в будущем Михаил Мудрик принесет Челси много пользы и трофеев.

Сергей Анатольевич считает, что нельзя критиковать вингера за первый неудачный сезон в стане "синих", ведь вся команда играла плохо. Но это нормально, ведь они на переходном этапе.

 "Я думаю, что сегодня Челси находится на пути к созданию нового клуба, новой команды, приглашению нового тренера, они находятся в начале новой эры Челси.

Таким образом, Мудрик – важное оружие Челси для завоевания титулов в будущем. Я на 100% верю, что Мудрик отработает всю сумму и покажет невероятный футбол, когда придет новый тренер и увидит его, обратит на него внимание.

Я знаю его с тех пор, когда ему было 15-16 лет. Я знаю, что он за игрок и какой футбол он может показать. На данный момент это довольно сложно. С одной стороны, 100 миллионов евро – это своего рода давление, и он хочет что-то показать, но когда ты хочешь это сделать, иногда ты ничего не можешь показать. С психологической точки зрения, ты должен быть спокоен, тренироваться и показывать свой футбол вместе со своей командой", - цитирует Палкина ESPN.

Ранее, напомним, Михаил Мудрик поддержал соотечественницу Элину Свитолину.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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