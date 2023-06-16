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Реал лидирует по количеству подписчиков в соцсетях, у ПСЖ самый популярный TikTok

Можно определить, кто и как развивает свои социальные сети.
Сегодня, 11:56
Винисиус, Мбаппе и Вальверде / Getty Images
Винисиус, Мбаппе и Вальверде / Getty Images

В своем последнем перед летним перерывом еженедельном издании футбольная обсерватория CIES опубликовала результаты исследования, основанные на популярности клубов мира в социальных сетях.

Так, по общему количеству подписчиков в основных социальных сетях (Twitter, Instagram, Facebook и TikTok) лидирует мадридский Реал. "Королевский клуб" может похвастаться 363 миллионами фанатов в соцсетях.

На 21 миллион подписчиков меньше имеет заклятый враг Реала, Барселона. В ТОП-5 также попали Манчестер Юнайтед (206 миллионов), ПСЖ (187 миллионов) и Ювентус (144 миллиона).

Общее количество подписчиков
Общее количество подписчиков / Источник: скриншот

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По количеству подписчиков в Twitter лидирует Барселона, на чей аккаунт подписано 82,8 миллиона человек. Реал опустился на вторую строчку (79,7 миллиона). Затем с заметным отставанием от испанцев идут МЮ (41,5), Ливерпуль (29,5) и Челси (27,7).

Twitter
Twitter / Источник: скриншот

В Instagram и Facebook "бланкос" нет равных (135 и 117 миллионов соответственно). И вновь испанские клубы впереди планеты всей, опережая остальных с огромным запасом.

Instagram
Instagram / Источник: скриншот

Facebook
Facebook / Источник: скриншот

А вот в TikTok царствует французский ПСЖ, на счету которого 40,4 миллиона подписчиков. Стоит также отметить Тоттенхэм, который с 28,9 миллиона фанатов расположился на третьем месте. В остальном же ситуация примерно такая же, что и в других соцсетях.

Tik-Tok
Tik-Tok / Источник: скриншот

К сожалению, в ТОП-100 клубов по количеству подписчиков не попал ни один украинский клуб. Хотя стоит заметить, что в категориях отдельных соцсетей они могли попасть в рейтинг.

Также примечательно, что ни один из клубов мира не смог обойти по общему количеству подписчиков во всех социальных сетях ни Криштиану Роналду (859 миллионов), ни Лионеля Месси (582 миллиона).

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