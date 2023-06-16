Суд отправил Павелко в СИЗО

Следственный судья Шевченковского районного суда Львова Билинская удовлетворила ходатайство прокурора об изменении меры пресечения для президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко.

Суд постановил изменить меру пресечения для главы УАФ на содержание в СИЗО сроком на 60 суток до 14 августа включительно, сообщает FootballHub.

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Залог в размере 9,88 млн гривен, который за Павелко в ноябре 2022-го года внесла компания УАФ Маркетинг, перечисляется в пользу государства.

Это решение было вынесено в деле о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.