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Суд отправил Павелко в СИЗО

Президент УАФ проведет под стражей ближайшие 60 суток.
Сегодня, 10:10
Андрей Павелко / Getty Images
Андрей Павелко / Getty Images

Следственный судья Шевченковского районного суда Львова Билинская удовлетворила ходатайство прокурора об изменении меры пресечения для президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко.

Суд постановил изменить меру пресечения для главы УАФ на содержание в СИЗО сроком на 60 суток до 14 августа включительно, сообщает FootballHub.

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Залог в размере 9,88 млн гривен, который за Павелко в ноябре 2022-го года внесла компания УАФ Маркетинг, перечисляется в пользу государства.

Это решение было вынесено в деле о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Павелко уаф

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