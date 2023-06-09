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Павелко согласился с отстранением от должности президента УАФ

Функционер отозвал свою апеляццию, но есть нюанс.
Сегодня, 19:34
Андрей Павелко / Getty Images
Андрей Павелко / Getty Images

Глава УАФ Андрей Павелко согласился с временным отстранением от своей должности. Об этом сообщает FootballHub.

По информации издания, защитник функционера Владислав Мифтахутдинов отозвал аппеляцию на решение Печерского суда об отстранении своего клиента.

Документ об отказе секретарь суда получил буквально за несколько минут до начала заседания, где эту аппеляцию должны были рассмотреть.

Решение оспаривать, которое отказались защитники Павелка, стало действовать в марте и действовало до 13 мая. Однако оно не единственное. Также есть постановление от 17 февраля про отстранение от должности президента УАФ до 17 марта и 11 мая про отстранение до 9 июля.

Это посстановление все еще действует и его тоже оспаривают.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Павелко уаф

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