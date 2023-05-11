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Печерский суд Киева продлил отстранение Павелко от должности президента УАФ

Также стало известно, кто временно займет его пост.
Вчера, 21:24
Андрей Павелко / УАФ
Андрей Павелко / УАФ

В четверг, 11 мая, прошло заседание киевского Печерского суда, в котором был рассмотрен вопрос отстранения Андрея Павелко от должности президента Украинской ассоциации футбола.

По результатам заседания судья приняла решение продлить действие отстранения Павелко еще на два месяца - до 9 июля 2023 года, сообщает FootballHub.

Во время слушания дела адвокат Павелко заявил, что его клиент подписал распоряжение о назначении исполняющего обязанности президента УАФ. Эту должность временно займет Олег Протасов.

Напомним, что впервые Андрея Павелко отстранили от должности президента УАФ еще в феврале, после чего в марте Печерский суд продлил его отстранение до 13 мая. В то же самое время Павелко был переизбран в исполком УЕФА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Павелко уаф

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