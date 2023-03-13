iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Павелко отстранили от должности президента УАФ

Суд вынес решение, подлежащее немедленному исполнению.
Сегодня, 17:28
Андрей Павелко / УАФ
Андрей Павелко / УАФ

Печерский суд вынес решение об отстранении Андрея Павелко от должности президента Украинской ассоциации футбола.

Как сообщает FootballHub, cуд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока отстранения функционера от занимаемой должности до 13 мая 2023 года.

Читай также: Павелко: Не держусь за кресло президента УАФ, просто сейчас нет других кандидатов

Ранее 17 февраля было удовлетворено ходатайство об отстранении от должности президента УАФ до 17 марта 2023 года по делу о финансовых махинациях на строительстве завода по изготовлению искусственных футбольных полей.

Однако это постановление не вступило в силу, поскольку сторона защиты воспользовалась правом на апелляцию.

Теперь же Печерский районный суд Киева продлил отстранение Павелко до 13 мая, но на этот раз постановление подлежит немедленному исполнению.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Павелко уаф

Статьи по теме

"Продолжает исполнять обязанности": В УАФ отреагировали на отстранение Павелко от должности "Продолжает исполнять обязанности": В УАФ отреагировали на отстранение Павелко от должности
Стало известно, сколько зарабатывают функционеры УАФ Стало известно, сколько зарабатывают функционеры УАФ
В УАФ высказались о ситуации касаемо работы титульного спонсора сборной с российской командой В УАФ высказались о ситуации касаемо работы титульного спонсора сборной с российской командой
Ротань довызвал в сборную Украины двух игроков Ротань довызвал в сборную Украины двух игроков
Помочь журналистам

Видео

Атлетик - Барселона 0:1 видео гола и лучших моментов матча Ла Лиги
Атлетик - Барселона 0:1 видео гола и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк впервые в карьере вошла в топ-40, Ястремская потеряла несколько десятков позиций
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Эстерсунде завершился этап Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Евро-202418:42
Ротань довызвал в сборную Украины двух игроков
Украина18:40
"Продолжает исполнять обязанности": В УАФ отреагировали на отстранение Павелко от должности
Лига Европы18:17
Шахтер прибыл в Роттердам на матч Лиги Европы с Фейеноордом
Европа18:05
Тоттенхэм определился с будущим Кейна
Бокс17:42
"Перестань ныть": Усик отреагировал на очередной ультиматум Фьюри
Украина17:28
Павелко отстранили от должности президента УАФ
Европа17:23
Защитник Реала поделился ожиданиями от ответного матча с Ливерпулем
Европа16:58
Названы сроки восстановления Погба после очередной травмы
Европа16:51
Новый волшебник: Карикатурист сравнил Эдегора с именитым футболистом
Европа16:26
Вызванный в сборную Украины Коноплянка получил травму на тренировке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK