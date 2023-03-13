Павелко отстранили от должности президента УАФ

Печерский суд вынес решение об отстранении Андрея Павелко от должности президента Украинской ассоциации футбола.

Как сообщает FootballHub, cуд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока отстранения функционера от занимаемой должности до 13 мая 2023 года.

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Ранее 17 февраля было удовлетворено ходатайство об отстранении от должности президента УАФ до 17 марта 2023 года по делу о финансовых махинациях на строительстве завода по изготовлению искусственных футбольных полей.

Однако это постановление не вступило в силу, поскольку сторона защиты воспользовалась правом на апелляцию.

Теперь же Печерский районный суд Киева продлил отстранение Павелко до 13 мая, но на этот раз постановление подлежит немедленному исполнению.