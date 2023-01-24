Павелко: Не держусь за кресло президента УАФ, просто сейчас нет других кандидатов

Несмотря на почти 8-летний срок пребывания в должности президента УАФ, Андрей Павелко не собирается уступать место другому.

Президент Украинской асскоциации футбола Андрей Павелко встретился со спортивными журналистами. Трансляция данной встречи доступна на YouTube-канале УАФ.

Один из журналистов затронул тему того, почему Павелко не отдаст бразды правления другому претенденту, учитывая то, сколько раз он попадал во всякого рода скандалы.

На меня была рассчитана информационная атака. Я не подарю мегамозгам этот случай", - заявил Павелко.

"Но я не стал предлагать мировую. Когда мужчина видит, что у него нет плохих сторон, и отходит, то подтверждает эти упреки. За кресло никто не держится. Сейчас нет желающих выставить кандидатуру на пост президента УАФ".

Он также выразил свое разочарование правоохранительными органами Украины.

"Все уголовные дела против УАФ – искусственные и старые. К сожалению, после двух Майданов я ожидал, что у нас система правоохранительных органов времен Януковича исчезла".

Ранее Андрей Павелко сообщил, что ведутся переговоры с Сергеем Ребровым относительно должности главного тренера сборной Украины.