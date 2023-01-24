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Павелко: Мы общаемся с Ребровым, но у него контракт с клубом

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал возможное назначение нового тренера сборной.
Сегодня, 16:28
Андрей Павелко / УАФ
Андрей Павелко / УАФ

Андрей Павелко провел встречу с журналистами, на которой ответил на некоторые вопросы. Конечно, не обошли его вопрос о новом вожде сборной Украины.

Контракт бывшего наставника Александра Петракова закончился с 2022 годом, поэтому на квалификацию в Евро-2024 команда пойдет с новым тренером.

"Мы ответим на этот вопрос, но давайте сначала поблагодарим Александра Петракова за это время. После начала полномасштабного российского вторжения он отработал все наши матчи, мы имели большой шанс попасть на чемпионат мира и вернуться в дивизион А Лиги наций", - начал Павелко.

"Комитет национальных сборных команд УАФ проводит большую работу с кандидатами. Мы общаемся с Сергеем Ребровым. Есть много общего в видении игры наших сборных. Также нам импонирует, что он может привнести в нашу игру испанскую модель. Это касается не только национальной, но и юношеской". , молодежной сборной. Но у Реброва есть контракт. Есть правила, их нужно выполнять. Уверен, что он сосредоточен на работе в своем клубе".

Далее Павелко стал размышлять о перспективах сборной с новым тренерским штабом.

"Имеем очень важное стратегическое видение, чтобы штаб провел тектоническую работу с несколькими поколениями игроков. Кто будет тренировать команду на игре с Англией? Позже вы все услышите. Мы имеем план B, и план C. Нашу сборную будут готовить специалисты, которые будут на несколько отборочных циклов", - добавил Павелко.

Отметим, что после завершения работы с нашей сборной,Петраков стал тренером команды Армении.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины уаф

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