Петраков возглавил сборную Армении

Далеко не всем это решение пришлось по вкусу.

Экс-тренер сборной Украины Александр Петраков был назначен тренером сборной Армении.

Напомним, что контракт украинского специалиста со сборной завершился 1 января. Ранее УАФ подтвердила, что не намерена продлевать соглашение.

Детали контракта Петракова с Арменией официально пока на разглашались, однако большой популярности решение 65-летнего не снискало.

У руля сборной Украины Александр Петраков провел 15 матчей, одержал 6 побед и потерпев 2 поражения. Также 7 игр были сыграны вничью.

Однако среди главных достижений украинского тренера стоит отметить победу на чемпионате мира в 2019 году с молодежной сборной Украины.