Петраков покинул пост тренера сборной Украины

УАФ не стала продлевать контракт с уже экс-наставником национальной команды.

Украинская ассоциация футбола на своем официальном сайте объявила, что Александр Петраков покидает пост тренера сборной Украины.

Федерация приняла решение не продлевать с 65-летним специалистом контракт, который завершился 31 декабря 2022 года.

"УАФ искренне благодарна Александру Петракову и его тренерскому штабу за высокий профессионализм и незабываемые победы в должности главного тренера национальной команды", - говорится в заявлении УАФ.

"В то же время, уникальные достижения Александра Васильевича вместе с юношескими сборными Украины с мировым чемпионством команды U-20 навсегда золотыми буквами вписаны в историю украинского футбола".

"Желаем Александру Васильевичу успехов в дальнейшей карьере, новых побед и ярких свершений!".

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Александр Петраков стал исполняющим обязанности тренера сборной Украины 18 августа 2021 года, сменив на посту Андрея Шевченко, а уже 17 ноября того же года он стал новым главным тренером, выведя "желто-синих" в стыковые матчи отбора ЧМ-2022.

Всего под руководством Петракова Украина провела 15 матчей, завоевав 6 побед, 7 раз сыграв вничью и потерпев 2 поражения, в том числе от сборной Уэльса (0:1) в финале плей-офф квалификации мундиаля в Катаре.