Сборная Украины U-21 проведет спарринги с Данией и Италией

"Желто-синие" сыграют два матча в марте.

УАФ объявила о проведении спаррингов молодежной сборной Украины против сверстников из Дании и Италии.

Товарищеский матч с датчанами состоится 24 марта в рамках подготовки команды Руслана Ротаня к Евро-2023 U-21. Контрольная игра с Италией пройдет 27 марта.

Напомним, финальная часть Евро-2023 U-21 пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля этого года. Три лучших команды молодежного Евро-2023 получат путевки на Олимпийские игры-2024 в Париже.

Молодежная сборная Украины сыграет в группе со сверстниками из Румынии, Испании и Хорватии.

Ранее сообщалось, что УАФ продлила контракты Нагорняка и Ротаня, который возглавил Александрию.