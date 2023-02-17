УАФ: Павелко будет исполнять обязанности главы до завершения рассмотра апеляции

В организации опровергли отстранение функционера с должности президента.

Пресс-служба УАФ опровергла информацию об отстранении Павелка с поста президента организации.

В заявлении отмечается, что решение печерского суда вступит в силу по завершению рассмотра апеляции.

Андрей Павелко продолжает исполнять обязанности Президента УАФ до вступления соответствующего решения суда в законную силу. Именно такой порядок исполнения решения установил судья Печерского суда по итогам рассмотрения ходатайства прокурора.

Таким образом, до окончания апелляционного рассмотрения такого дела Андрей Павелко уполномочен исполнять свои обязанности на посту Президента УАФ.

Обжалование же сегодняшнего постановления Печерского суда уже направлено в апелляционную судебную инстанцию. Также начата работа по подготовке исковых заявлений в Европейский суд по правам человека.

Указанное решение Печерского суда не будет иметь никаких правовых последствий для деятельности Украинской ассоциации футбола, а потому, очевидно, что направлено оно исключительно на дискредитацию руководства ассоциации и украинского футбола в целом, в частности, и в глазах международного футбольного сообщества накануне выборов членов Исполкома УЕФА.

Это решение является абсолютно необоснованным и грубо противоречит Уставам УЕФА и ФИФА, которые безапелляционно запрещают вмешательство местных судов в работу национальных футбольных организаций.

Появление этого незаконного и юридически безосновательного решения Печерского суда является четким подтверждением того факта, что давление на руководство ассоциации через подконтрольные правоохранительные органы осуществляется отдельными лицами искусственно в интересах, в частности, "страны 404", которая стремится лишить Украину представительства в УЕФА.

Добавим, что несмотря на все проявления давления и диверсий, президент УАФ Андрей Павелко стал единственным официальным кандидатом от Украины на выборах членов Исполкома УЕФА", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Павелко отстранили от должности президента на месяц.