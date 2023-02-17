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Павелко временно отстранили от должности президента УАФ

Решение будет действительно в течении месяца.
Сегодня, 14:13
Андрей Павелко
Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко временно отстранен от своей должности. Данное решение принято печерским районным судом Киева. 

Как сообщает журналист Константин Андриюк, приговор будет действителен месяц, а именно до 17 марта.

Стоит отметить, что прокуратура требовала отстранить Павелко и генерального секретаря организации Юрия Записоцкого не на месяц, а на два.

Функционер является фигурантом дел, которые связанны с финансовыми махинациями. Ранее появилась информация, что на фирме связанной с главой УАФ провели обыски.

Павелко имеет право подать аппеляцию на решение суда в течении пяти дней.

Постановление вступает в законную силу по истечении срока на подачу апелляционной жалобы, если такая жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы, законное решение, если оно не отменено, вступает в законную силу после принятия решения апелляционной инстанции.

Полный текст постановления будет провозглашен 22 февраля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Павелко уаф

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