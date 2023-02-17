Павелко временно отстранили от должности президента УАФ
Президент УАФ Андрей Павелко временно отстранен от своей должности. Данное решение принято печерским районным судом Киева.
Как сообщает журналист Константин Андриюк, приговор будет действителен месяц, а именно до 17 марта.
Стоит отметить, что прокуратура требовала отстранить Павелко и генерального секретаря организации Юрия Записоцкого не на месяц, а на два.
Функционер является фигурантом дел, которые связанны с финансовыми махинациями. Ранее появилась информация, что на фирме связанной с главой УАФ провели обыски.
Павелко имеет право подать аппеляцию на решение суда в течении пяти дней.
Постановление вступает в законную силу по истечении срока на подачу апелляционной жалобы, если такая жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы, законное решение, если оно не отменено, вступает в законную силу после принятия решения апелляционной инстанции.
Полный текст постановления будет провозглашен 22 февраля.