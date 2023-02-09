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Футбол

На фирме Павелко провели обыск, он предлагал невероятную взятку за удаление фото - журналист

У президента УАФ могут начаться серьезные проблемы.
Сегодня, 21:46
Андрей Павелко
Андрей Павелко

На одну из фирм Андрея Павелко пожаловали гости из СБУ.

Как сообщает Игорь Мосийчук, Служба безопасности Украины провела обыск на предприятие функционера в Днепре.

Речь идет о фирме под названием Атланта Агро, которая была основана в 2002 году.

Мосийчук заявляет, что за удаление фото обыска президент УАФ предлагал сумму в размере 300 тысяч долларов.

Напомним,  ранее Павелко заявил, что "не держется за кресло" президента УАФ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Павелко СБУ обыск

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