На фирме Павелко провели обыск, он предлагал невероятную взятку за удаление фото - журналист
У президента УАФ могут начаться серьезные проблемы.
На одну из фирм Андрея Павелко пожаловали гости из СБУ.
Как сообщает Игорь Мосийчук, Служба безопасности Украины провела обыск на предприятие функционера в Днепре.
Речь идет о фирме под названием Атланта Агро, которая была основана в 2002 году.
Мосийчук заявляет, что за удаление фото обыска президент УАФ предлагал сумму в размере 300 тысяч долларов.
Напомним, ранее Павелко заявил, что "не держется за кресло" президента УАФ.