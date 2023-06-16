Возрастной форвард сборной Испании вскоре станет игроком Реала

Автор победного гола в ворота Италии в полуфинале Лиги наций присоединится к команде Карло Анчелотти.

Мадридский Реал в экстренном порядке ищет нападающих после того, как команду покинули Карим Бензема и Мариано Диас.

Оставшись без номинальных "девяток", вице-чемпионы Испании обратили свой взор на вылетевший из Ла Лиги Эспаньол, за который играет Хоселу.

Как сообщает Фабрицио Романо, "бланкос" завершают последние детали, чтобы заключить сделку по 33-летнему форварду. Персональные условия с игроком были согласованы еще десять дней назад.

Ожидается, что соглашение будет подписано в начале следующей недели.

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Хоселу присоединился к Эспаньолу лишь прошлым летом, перейдя из Алавеса в статусе свободного агента. В прошедшем сезоне игрок сборной Испании принял участие в 38 матчах во всех турнирах, отметившись 17 голами и 4 результативными передачами.

Стоит отметить, что в период с 2009 по 2012 год он принадлежал Кастилье, второй команде Реала, в составе которой записал на свой счет 40 голов и 8 ассистов в 73 играх.