Челси близок к покупке сенегальского таланта

Лондонский Челси близок к усилению линии атаки.

Как сообщает авторитетный журналист Давид Орнштейн, "синие" согласовали условия контракта с 21-летним Николасом Джексоном. Финансовые детали сделки не сообщаются

Теперь столичному клубу необходимо лишь выплатить клаусулу, прописанную в контракте сенегальца, которая составляет 35 млн евро.

Отметим, что прошлой зимой Джексон мог оказаться в Борнмуте, но переход сорвался из-за травмы футболиста.

В минувшем сезоне вингер Вильярреала забил 13 голов и отдал 5 ассистов в 36 поединках.