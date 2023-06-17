Челси близок к покупке сенегальского таланта
Николас Джексон может стать следующим новичком "синих".
Лондонский Челси близок к усилению линии атаки.
Как сообщает авторитетный журналист Давид Орнштейн, "синие" согласовали условия контракта с 21-летним Николасом Джексоном. Финансовые детали сделки не сообщаются
Теперь столичному клубу необходимо лишь выплатить клаусулу, прописанную в контракте сенегальца, которая составляет 35 млн евро.
Отметим, что прошлой зимой Джексон мог оказаться в Борнмуте, но переход сорвался из-за травмы футболиста.
В минувшем сезоне вингер Вильярреала забил 13 голов и отдал 5 ассистов в 36 поединках.