iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси близок к покупке сенегальского таланта

Николас Джексон может стать следующим новичком "синих".
Сегодня, 10:38
Николас Джексон / Getty Images
Николас Джексон / Getty Images

Лондонский Челси близок к усилению линии атаки.

Как сообщает авторитетный журналист Давид Орнштейн, "синие" согласовали условия контракта с 21-летним Николасом Джексоном. Финансовые детали сделки не сообщаются

Теперь столичному клубу необходимо лишь выплатить клаусулу, прописанную в контракте сенегальца, которая составляет 35 млн евро.

Отметим, что прошлой зимой Джексон мог оказаться в Борнмуте, но переход сорвался из-за травмы футболиста.

В минувшем сезоне вингер Вильярреала забил 13 голов и отдал 5 ассистов в 36 поединках.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

Статьи по теме

Ан-Наср хочет подписать скандального одноклубника Мудрика Ан-Наср хочет подписать скандального одноклубника Мудрика
Манчестер Сити согласовал переход хавбека Челси Манчестер Сити согласовал переход хавбека Челси
Челси расторг контракт со своим полузащитником Челси расторг контракт со своим полузащитником
Лидер Брайтона близок к переходу в Челси Мудрика Лидер Брайтона близок к переходу в Челси Мудрика
Помочь журналистам

Видео

Испания - Италия 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Испания - Италия 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Футбол15:08
Судаков - лучший футболист Шахтера по версии болельщиков в сезоне-2022/23
Олимпийские виды14:55
Пляжный футбол на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
Европа14:42
Вингер Барселоны прокомментировал слухи о переходе в ПСЖ
Олимпийские виды14:37
Баскетбол на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
Бокс14:35
"Не виню его за это": Фьюри озвучил свою причину срыва боя с Усиком
Олимпийские виды14:18
Артистическое плавание на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
Европа14:05
Марсель Малиновского может возглавить экс-тренер Шахтера
Олимпийские виды14:00
Стрельба из лука на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
Олимпийские виды14:00
Украина на Европейских играх-2023: количество спортсменов и представительство в видах спорта
Футбол13:35
Борнмут Забарного подпишет сына легендарного футболиста
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK