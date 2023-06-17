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Реал арендует 33-летнего форварда Эспаньола

Хоселу попробует заменить Карима Бензема.
Вчера, 22:20
Хоселу / Getty Images
Хоселу / Getty Images

Мадридский Реал близок к аренде нападающего Эспаньола Хоселу, пишет Фабрицио Романо.

Каталонский клуб получит за эту сделку полмиллиона евро, также в контракте 33-летнего испанца есть пункт о выкупе за 1.5 млн евро.

Аренда будет всего на один год, к тому же Хоселу согласился пойти на понижение зарплаты.

В сезоне-2022/23 Хоселу провел 34 матча в рамках Ла Лиги, отличившись 16 голами и 2 ассистами. 

Ранее, напомним, Барселона определилась с ценником Франка Кессье.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эспаньол Реал Мадрид Хоселу

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