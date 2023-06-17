Реал арендует 33-летнего форварда Эспаньола

Мадридский Реал близок к аренде нападающего Эспаньола Хоселу, пишет Фабрицио Романо.

Каталонский клуб получит за эту сделку полмиллиона евро, также в контракте 33-летнего испанца есть пункт о выкупе за 1.5 млн евро.

Аренда будет всего на один год, к тому же Хоселу согласился пойти на понижение зарплаты.

В сезоне-2022/23 Хоселу провел 34 матча в рамках Ла Лиги, отличившись 16 голами и 2 ассистами.

Ранее, напомним, Барселона определилась с ценником Франка Кессье.