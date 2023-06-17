Барселона повесила ценник на своего полузащитника

В Барселоне определись с ценой на хавбека Франка Кессье. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Каталонский коллектив выставил на продажу ивуарийца и рассчитывает выручить за него не менее 35 млн евро. На 26-летнего игрока претендует ряд клубов.

Отметим, если не найдется кандидат, который готов выложить требуемую сумму, футболист останется в команде. В стане "сине-гранатовых" верят, что лучше оставить игрока в составе, чем соглашаться на невыгодное предложение.

В минувшем сезоне на счету Кессье один гол и один ассист в 28 матчах Ла Лиги.

Ранее вингер Барселоны прокомментировал слухи о переходе в ПСЖ.