Барселона повесила ценник на своего полузащитника
Кессье может летом сменить команду.
В Барселоне определись с ценой на хавбека Франка Кессье. Об этом сообщает издание Diario Sport.
Каталонский коллектив выставил на продажу ивуарийца и рассчитывает выручить за него не менее 35 млн евро. На 26-летнего игрока претендует ряд клубов.
Отметим, если не найдется кандидат, который готов выложить требуемую сумму, футболист останется в команде. В стане "сине-гранатовых" верят, что лучше оставить игрока в составе, чем соглашаться на невыгодное предложение.
В минувшем сезоне на счету Кессье один гол и один ассист в 28 матчах Ла Лиги.
Ранее вингер Барселоны прокомментировал слухи о переходе в ПСЖ.