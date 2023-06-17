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Футбол

Вингер Барселоны прокомментировал слухи о переходе в ПСЖ

Усман Дембеле счастлив в стане своего нынешнего клуба.
Сегодня, 14:42
Усман Дембеле / Getty Images
Усман Дембеле / Getty Images

Вингер каталонской Барселоны Усман Дембеле высказался о потенциальном уходе в ПСЖ.

По словам француза, нет никаких переговоров с парижанами.

"Я не знаю, почему так много говорят о ПСЖ, но поверьте мне, между нами ничего не было и нет", - цитирует Дембеле Фабрицио Романо, ссылаясь на издание Marca.

Итальянец также уточняяет, что "сине-гранатовые" работают над новым контрактом для футболиста, а сам он счастлив остаться в клубе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСЖ Усман Дембеле

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