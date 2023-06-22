Тодд Боули стал владельцем еще одного клуба

Комапния DNCG, возглавляемая Тоддом Боули, приобрела контрольный пакет акций французского Страсбурга, пишет RMC Sport.

По информации издания, сегодня президент клуба Марк Келли представил перед компанией DNCG проект приобретения акций клуба новыми инвесторами.

Также ему удалось сохранить президентское кресло при согласии, как новых владельцев, так и текущего персонала клуба.

DNCG планирует совершить покупку еще нескольких клубов, чтобы создать единую систему с большим пулом игроков, где каждая команда имела бы свою идентичность.

Таким образом Страсбург получил новые финансовые возможности, которые в ближайшем будущем будут использованы для обновления всей инфраструктуры клуба.

Ранее, напомним, стало известно, что другой французский клуб может потерять право выступать в Лиге Европы.