Тулуза может лишиться права выступить в Лиге Европы

УЕФА может лишить Тулуза права принять участие в Лиге Европы в следующем сезоне, пишет L’Equipe.

Напомним, что "фиолетовые" финишировали на 13-м месте в Лиге 1, однако выиграли Кубок Франции, а потому в следующем сезоне должбы сыграть в Лиге Европы.

Однако есть некоторые сложности. Французским клубом владеет американский фонд RedBird Capital Partners, который мажоритарный владелец итальянского Милана.

Регламент УЕФА запрещает клубам с одним владельцем участвовать в еврокубках. А значит, если Милан займет в группе ЛЧ третье место и попадет в ЛЕ - регламент будет нарушен.

Ранее руководяую должность в Тулузе покинул основатель фонда Джерри Кардинале, в совете директоров остались лишь три представителя RedBird, и ни один из них не владеет акциями клуба.

Тем не менее УЕФА проведет расследование и огласит вердикт в конце июня. В случае дисквалификации Тулузы, Лилль отправится в ЛЕ, а Монако в ЛК.

Ранее сообщалось, что хавбек Ман Сити, скорее всего, отправится в Саудовскую Аравию.