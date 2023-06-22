iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тулуза может лишиться права выступить в Лиге Европы

УЕФА огласит свой вердикт в конце июня.
Сегодня, 16:49
Фанаты Тулузы / Getty Images
Фанаты Тулузы / Getty Images

УЕФА может лишить Тулуза права принять участие в Лиге Европы в следующем сезоне, пишет L’Equipe.

Напомним, что "фиолетовые" финишировали на 13-м месте в Лиге 1, однако выиграли Кубок Франции, а потому в следующем сезоне должбы сыграть в Лиге Европы.

Однако есть некоторые сложности. Французским клубом владеет американский фонд RedBird Capital Partners, который мажоритарный владелец итальянского Милана.

Регламент УЕФА запрещает клубам с одним владельцем участвовать в еврокубках. А значит, если Милан займет в группе ЛЧ третье место и попадет в ЛЕ - регламент будет нарушен.

Ранее руководяую должность в Тулузе покинул основатель фонда Джерри Кардинале, в совете директоров остались лишь три представителя RedBird, и ни один из них не владеет акциями клуба.

Тем не менее УЕФА проведет расследование и огласит вердикт в конце июня. В случае дисквалификации Тулузы, Лилль отправится в ЛЕ, а Монако в ЛК.

Ранее сообщалось, что хавбек Ман Сити, скорее всего, отправится в Саудовскую Аравию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тулуза

Статьи по теме

Владелец Милана покинул совет директоров Тулузы Владелец Милана покинул совет директоров Тулузы
Ряд игроков середняка Лиги 1 отказываются играть в следующем матче из-за религиозных соображений Ряд игроков середняка Лиги 1 отказываются играть в следующем матче из-за религиозных соображений
Тулуза - победитель Кубка Франции Тулуза - победитель Кубка Франции
Малиновский не смог вернуться с командой из Тулузы в Марсель из-за допинг-контроля Малиновский не смог вернуться с командой из Тулузы в Марсель из-за допинг-контроля
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа20:24
Тодд Боули стал владельцем еще одного клуба
Олимпийские виды20:21
Баскетбол на Европейских играх: Украинки выиграли первый матч
Другие20:09
Терлюга - чемпионка Европейских Игр
Европа20:00
Вот так совпадение: Новичок Реала и Карвахаль женаты на сестрах-близняшках
Формула 119:59
Ральф Шумахер предложил интересный вариант для Леклера
Олимпийские виды19:45
Европейские игры-2023: Все медали украинцев. Третье золото приносит сборная Украины по прыжкам в воду
Водные19:35
Сборная Украины по прыжкам в воду взяла золотые медали
Европа19:30
Ряд топ-клубов Европы интересуются лидером Ювентуса
Легкая атлетика19:20
Легкая атлетика: Магучих стартует, Бех-Романчук провалилась в прыжках в длинну
Олимпийские виды19:13
Прыжки в воду на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK