Тулуза - победитель Кубка Франции

В субботу, 29 апреля, в рамках финала Кубка Франции Нант встречался с Тулузой. Матч завершился победой номинальных гостей со счетом 5:1.

Тулуза еще в первом тайме решила все вопросы касаемо обладателя трофея. За 31 минуту команда смогла четыре раза поразить ворота соперника.

Во второй половине встречи команды уже смогли обменяться голами, однако на исход это никак не повлияло.

Таким образом, Тулуза стала обладателем Кубка Франции, впервые в истории клуба выиграв данный трофей.

Статистика матча Нант - Тулуза Кубка Франции

Нант - Тулуза 1:5

Голы: Бла, 75 пен - Коста, 4, 10, Даллинга, 23, 31, Абухляль, 79

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 7 - 13

Удары в створ: 3 - 7

Фолы: 19 - 19

Нант: Лафон, Сантонз, Паллуа (Делор, 46), Кастеллетто, Жоао Виктор (Мерлен, 66), Блас (Коко, 82), Жиротто, Сиссоко, Молле (Мутуссами, 46), Мохамед, Саймон (Ганаго, 46).

Тулуза: Хауг, Деслер, Николайсен, Коста (Руо, 82), Суасо, Деягере (Сьерро, 69), ван ден Бомен, Спирингс (Диарра, 82), Шаиби (Рафаэл Ратао, 76), Абухляль, Даллинга (Онаиву, 69).

Предупреждения: Жоао Виктор (26), Паллуа (38), Дескам (43), Деягере (58), Деслер (88).