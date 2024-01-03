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ПСЖ - обладатель Суперкубка Франции-2023/24

Парижане уверенно обыграли Тулузу.
Вчера, 23:42
ПСЖ / Getty Images
ПСЖ / Getty Images

В рамках Суперкубка Франции ПСЖ на своем поле встретился с Тулузой.

Как и подобает фавориту, парижане сразу показали, что планируют легко разобраться со своим соперником и уже на 3-й минуте Ли Кан Ин открыл счет.

Впрочем, Тулуза также планировала не играть только вторым номером и могла сравнивать счет на 18-ой минуте, но после удара Габриэля Суасо мяч пролетел рядом со штангой.

Затем пришла очередь ПСЖ опасно атаковать и Брэдли Барколя попытался попасть в нижний угол ворот, но Гийом Рест уверенно справился с ударом своего соотечественника.

На 37-ой минуте свой момент упустил Тайс Даллинга, а уже на 44-й Килиан Мбаппе удвоил счет в матче и установил очередной рекорд.

Гол лидера ПСЖ предопределил развитие событий во втором тайме. После перерыва чаще атаковали гости, однако, им не удалось ни то что сравнять, а даже хотя бы сократить отставание.

Статистика матча Суперкубка Франции ПСЖ - Тулуза

ПСЖ - Тулуза 2:0

Голы: Ли Кан Ин, 3, Мбаппе, 44

xG: 1.28 - 0.99
Удары: 14 - 16
Удары в створ: 5 - 6
Владение мячом: 65% - 35%

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: франция тулуза ПСЖ

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