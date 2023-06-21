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Владелец Милана покинул совет директоров Тулузы

Правило УЕФА вынудило Джерри Кардинале не рисковать положением обоих клубов.
Сегодня, 09:49
Джерри Кардинале / Getty Images
Джерри Кардинале / Getty Images

Владелец RedBird Capital Group Джерри Кардинале планирует полностью сосредоточиться на Милане после ухода из совета директоров французской Тулузы, сообщает итальянский журналист Антонио Витьелло.

По информации источника, это произошло еще 9 июня. Встреча во Франции привела к тому, что Кардинале отошел от своей административной роли в Тулузе, которая также принадлежит RedBird.

Одна из основных причин этого заключается в том, что существует правило УЕФА, по которому один человек не может владеть или занимать высокие должности в более чем одном футбольном клубе, которые будут выступать в еврокубках.

Напомним, что Милан квалифицировался в Лигу чемпионов, а Тулуза, выиграв кубок Франции, сыграет в Лиге Европы.

Алек Шайнер, Нирадж Шах и Исаак Хальярд по-прежнему связаны с обоими клубами, а это означает, что RedBird ожидает дальнейшей оценки от УЕФА, чтобы выяснить, нужны ли дополнительные организационные изменения.

Еще одна причина, по которой Кардинале уделяет больше внимания "россонери", заключается в том, что с уходом Паоло Мальдини и Фредерика Массары возникла некоторая путаница в трансферной стратегии клуба.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан тулуза Джерри Кардинале

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