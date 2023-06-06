Официально: Милан уволил Мальдини с поста технического директора

Милан на своем официальном сайте объявил, что Паоло Мальдини был уволен с поста технического директора клуба.

"Милан сообщает, что Паоло Мальдини завершает свою работу в клубе с 5 июня 2023 года. Мы благодарим его за годы службы на этой должности, способствовавшие возвращению в Лигу чемпионов и завоеванию Скудетто в сезоне-2021/22".

"Его повседневные обязанности будет выполнять команда, работающая в тесном взаимодействии с первым тренером команды, в конечном итоге подчиняясь генеральному директору", - говорится в заявлении клуба.

Паоло Мальдини занял должность технического директора летом 2019 года, когда она освободилась после ухода Леонардо.

Напомним, что в понедельник, 5 июня, состоялась встреча между Мальдини и владельцем Милана Джерри Кардинале, в результате которой итальянец и был уволен.