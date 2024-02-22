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Тулуза - Бенфика 0:0 обзор матча и результат игры 22.02.2024

"Орлы" смогли пройти в следующий раунд еврокубка.
Вчера, 21:45
Тулуза - Бенфика / Getty Images
Тулуза - Бенфика / Getty Images

В четверг, 22 февраля, в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы Тулуза принимала Бенфику. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

Команды на протяжении всех 90 минут пытались забить друг-другу, нанеся огромное количество ударов, однако ворота сегодня были на замке.

Отметим, украинский голкипер португальской команды Анатолий Трубин вышел в данной игре в старте, совершив шесть сейвов.

Таким образом, по итогам двух матчей в 1/8 финала Лиги Европы прошла Бенфика (2:1 первый матч).

Статистика матча Лиги Европы Тулуза - Бенфика

Тулуза - Бенфика 0:0 (1:2 общий)

Ожидаемые голы (XG): 2.20 - 1.58
Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 17 - 8
Удары в створ: 6 - 1
Фолы: 13 - 7

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика тулуза

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