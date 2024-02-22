Тулуза - Бенфика 0:0 обзор матча и результат игры 22.02.2024
"Орлы" смогли пройти в следующий раунд еврокубка.
В четверг, 22 февраля, в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы Тулуза принимала Бенфику. Матч завершился вничью со счетом 0:0.
Команды на протяжении всех 90 минут пытались забить друг-другу, нанеся огромное количество ударов, однако ворота сегодня были на замке.
Отметим, украинский голкипер португальской команды Анатолий Трубин вышел в данной игре в старте, совершив шесть сейвов.
Таким образом, по итогам двух матчей в 1/8 финала Лиги Европы прошла Бенфика (2:1 первый матч).
Статистика матча Лиги Европы Тулуза - Бенфика
Тулуза - Бенфика 0:0 (1:2 общий)
Ожидаемые голы (XG): 2.20 - 1.58
Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 17 - 8
Удары в створ: 6 - 1
Фолы: 13 - 7
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!