Прощай, Европа: Хавбек Ман Сити переходит в клуб из Саудовской Аравии

Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание Marca.

Сделка близка к заключению. Клуб, в который переходит 28-летний португалец, не называется.

Отметим, футболист хотел бы остаться в Европе, но готов к любому развитию своей карьеры. На Силву также претендуют Барселона и ПСЖ.

В прошедшем сезоне хавбек провел 55 матчей во всех клубных турнирах, забив 7 голов и отдав 8 результативных передач.

Ранее сообщалось, что вратарь Челси согласовал свой переход в клуб из Саудовской Аравии.