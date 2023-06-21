iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Вратарь Челси согласовал свой переход в клуб из Саудовской Аравии

Эдуар Менди продолжит карьеру за пределами Европы.
Сегодня, 12:45
Эдуар Менди / Getty Images
Эдуар Менди / Getty Images

Голкипер сборной Сенегала Эдуар Менди перейдет из Челси в саудовский Аль-Ахли.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, лондонский клуб достиг полной устной договоренности с саудовским клубом о продаже 31-летнего голкипера. 

Читай также: Челси готовит предложение по фавориту Хави

Менди согласовал условия личного контракта с саудовским клубом, которое будет рассчитано до 2026 года.

Напомним, сенегалец выступает за Челси с сентября 2020 года. С клубом он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В прошлом сезоне Менди провел 12 матчей за клуб во всех турнирах и пропустил 17 голов.

Ранее сообщалось, что футболист Челси согласовал контракт с клубом, в котором выступает Криштиану Роналду.


Статьи по теме

Челси не принял второе предложение Манчестер Юнайтед по Маунту Челси не принял второе предложение Манчестер Юнайтед по Маунту
Арсенал договорился с Челси по трансферу Хаверца Арсенал договорился с Челси по трансферу Хаверца
Атлетико готовит новый контракт для Симеоне Атлетико готовит новый контракт для Симеоне
Обменяйте пик или меня: ультиматум Лилларда Портленду Обменяйте пик или меня: ультиматум Лилларда Портленду
Помочь журналистам

Видео

Эстония - Бельгия 0:3 Видео голов и лучших моментов матча отбора на Евро-2024
Эстония - Бельгия 0:3 Видео голов и лучших моментов матча отбора на Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа15:52
Челси не принял второе предложение Манчестер Юнайтед по Маунту
Европа15:28
Арсенал договорился с Челси по трансферу Хаверца
Европа15:10
Атлетико готовит новый контракт для Симеоне
НБА14:52
Обменяйте пик или меня: ультиматум Лилларда Портленду
Украина14:35
Украина на Евро-2023 (U21): состав команды и соперников
НБА14:23
Тренер Денвера отметил первое чемпионство НБА особенной татуировкой
Лига конференций14:20
Определился потенциальный соперник Ворсклы в Лиге конференций
Европа14:02
С намеком на новый клуб: Деле Алли кардинально сменил имидж
Европа13:59
Ньюкасл пытается убедить Милан отпустить Тонали
Олимпийские виды13:52
Европейские игры 2023: расписание украинцев в первый день
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK