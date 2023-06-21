Вратарь Челси согласовал свой переход в клуб из Саудовской Аравии

Голкипер сборной Сенегала Эдуар Менди перейдет из Челси в саудовский Аль-Ахли.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, лондонский клуб достиг полной устной договоренности с саудовским клубом о продаже 31-летнего голкипера.

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Менди согласовал условия личного контракта с саудовским клубом, которое будет рассчитано до 2026 года.

Напомним, сенегалец выступает за Челси с сентября 2020 года. С клубом он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В прошлом сезоне Менди провел 12 матчей за клуб во всех турнирах и пропустил 17 голов.

Ранее сообщалось, что футболист Челси согласовал контракт с клубом, в котором выступает Криштиану Роналду.