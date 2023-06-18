Челси готовит предложение по фавориту Хави

Лондонський Челсі готує пропозицію щодо хавбека Сельти Габріеля Вейге, пише ]The Guardian.

Нагадаємо, що Вейгу хоче бачити в Барселоні Хаві, однак це не збігається з бажаннями керівництва клубу. До того ж до футболіста ]придивляється Ньюкасл.

Річ у тім, що в контракті Габріеля прописана сума відступних у 34 млн фунтів, що значно дешевше за Кайседо, над чиїм трансфером "сині" теж працюють.

Незважаючи на те, що Челсі - фаворит на підписання хавбека Брайтона, їм не подобається, як довго тривають переговори, а тому готові переключитися на Вейгу. Пропозиція може бути подана вже найближчим часом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Парті може покинути Арсенал.