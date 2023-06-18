iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Хавбек Арсенала рассматривает вариант со сменой клуба

Парти может покинуть стан лондонцев.
Сегодня, 16:56
Томас Парти / Getty Images
Томас Парти / Getty Images

Полузащитник Арсенала Томас Парти рассматривает возможность смены команды в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Некоторые европейские топ-клубы заинтересованы в подписании и уже ведут переговоры. Сам футболист не против сменить команду.

Действующий контракт 30-летнего ганца с "канонирами" рассчитан до лета 2025 года.

В минувшем сезоне на счету Парти три гола в 33 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Арсенал находится в шаге от подписания Хавертца.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал томас парти

Статьи по теме

Арсенал находится в шаге от подписания Хавертца Арсенал находится в шаге от подписания Хавертца
Арсенал просит Челси снизить цену на Хавертца Арсенал просит Челси снизить цену на Хавертца
Арсенал определился с приоритетными трансферными целями Арсенал определился с приоритетными трансферными целями
Ювентус и Арсенал поборятся за защитника сборной Бельгии Ювентус и Арсенал поборятся за защитника сборной Бельгии
Помочь журналистам

Видео

Нидерланды - Италия 2:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Нидерланды - Италия 2:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа19:59
Человек многих талантов: лучший форвард мира в пижаме и медалях ненадолго стал продавцом мороженого
Европа19:56
Хавбек Вулвз может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Европа19:23
Челси готовит предложение по фавориту Хави
Евро-202419:19
Украина - Мальта: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва
Лига наций19:07
Нидерланды - Италия 2:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Европа18:52
Вингер Наполи стал самым подорожавшим игроком Серии А
НБА18:51
Экс-игрок НБА узнал, что у него аутизм, благодаря диагнозу сына
Формула 118:24
"Мы усложняем себе жизнь": Леклер раскритиковал Феррари после квалификации в Канаде
Лига наций18:15
Италия в напряженном матче обыграла Нидерланды и стала бронзовым призером Лиги наций
Теннис18:07
Сачко выиграл свой первый в карьере турнир серии Челленджер
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK