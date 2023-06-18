Хавбек Арсенала рассматривает вариант со сменой клуба

Полузащитник Арсенала Томас Парти рассматривает возможность смены команды в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Некоторые европейские топ-клубы заинтересованы в подписании и уже ведут переговоры. Сам футболист не против сменить команду.

Действующий контракт 30-летнего ганца с "канонирами" рассчитан до лета 2025 года.

В минувшем сезоне на счету Парти три гола в 33 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Арсенал находится в шаге от подписания Хавертца.