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Арсенал находится в шаге от подписания Хавертца

Немец станет одноклубником Зинченко.
Сегодня, 13:50
Кай Хавертц / Getty Images
Кай Хавертц / Getty Images

Атакующий полузащитник Челси Кай Хавертц близок к переходу в Арсенал. Об этом сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

В данный момент судьба игрока зависит от окончательного предложения "канониров". Микель Артета хотел бы видеть футболиста в рядах клуба.

Отметим, сам Хавертц очень хочет присоединиться к Арсеналу. Стороны согласовали личные условия сотрудничества.

Напомним, немец провел в Челси 139 матчей, в которых отметился лишь 32 голами и 15 ассистами.

Ранее сообщалось, что Арсенал просит Челси снизить цену на Хавертца.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Челси Кай Хавертц

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