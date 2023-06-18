Арсенал находится в шаге от подписания Хавертца

Атакующий полузащитник Челси Кай Хавертц близок к переходу в Арсенал. Об этом сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

В данный момент судьба игрока зависит от окончательного предложения "канониров". Микель Артета хотел бы видеть футболиста в рядах клуба.

Отметим, сам Хавертц очень хочет присоединиться к Арсеналу. Стороны согласовали личные условия сотрудничества.

Напомним, немец провел в Челси 139 матчей, в которых отметился лишь 32 голами и 15 ассистами.

Ранее сообщалось, что Арсенал просит Челси снизить цену на Хавертца.