Арсенал находится в шаге от подписания Хавертца
Немец станет одноклубником Зинченко.
Атакующий полузащитник Челси Кай Хавертц близок к переходу в Арсенал. Об этом сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.
В данный момент судьба игрока зависит от окончательного предложения "канониров". Микель Артета хотел бы видеть футболиста в рядах клуба.
Отметим, сам Хавертц очень хочет присоединиться к Арсеналу. Стороны согласовали личные условия сотрудничества.
Напомним, немец провел в Челси 139 матчей, в которых отметился лишь 32 голами и 15 ассистами.
Ранее сообщалось, что Арсенал просит Челси снизить цену на Хавертца.