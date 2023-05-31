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Ньюкасл может перехватить у Барселоны талантливого хавбека

"Сороки" готовы выплатить отступные за Вейгу.
Сегодня, 20:01
Габри Вейга / Getty Images
Габри Вейга / Getty Images

Хавбек Сельты Габри Вейга может продолжить карьеру в Ньюкасле, а не в Барселоне, утверждает Marca.

Напомним, что 21-летний полузащитник находится в шорт-листе Хави, однако руководство каталонцев не хочет платить за испанца большую сумму.

В контракте Вейги прописаны отступные в размере 30 млн евро, чем собирается воспользоваться Ньюкасл. Главный тренер "сорок" Эдди Хау очень заинтересован в молодом таланте.

Кроме того хавбека не будет покупать и мадридский Реал, который работает над трансфером Джуда Беллингема. А потому вероятность того, что Вейга приедет в Англию очень высока.

Также ранее сообщалось, что Габри Вейга заинтересовал Манчестер Сити.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Габри Вейга

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