Ньюкасл может перехватить у Барселоны талантливого хавбека

Хавбек Сельты Габри Вейга может продолжить карьеру в Ньюкасле, а не в Барселоне, утверждает Marca.

Напомним, что 21-летний полузащитник находится в шорт-листе Хави, однако руководство каталонцев не хочет платить за испанца большую сумму.

В контракте Вейги прописаны отступные в размере 30 млн евро, чем собирается воспользоваться Ньюкасл. Главный тренер "сорок" Эдди Хау очень заинтересован в молодом таланте.

Кроме того хавбека не будет покупать и мадридский Реал, который работает над трансфером Джуда Беллингема. А потому вероятность того, что Вейга приедет в Англию очень высока.

Также ранее сообщалось, что Габри Вейга заинтересовал Манчестер Сити.