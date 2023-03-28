iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ман Сити включился в борьбу за талантливого испанского хавбека

"Горожане" готовы дать Габри Вейге очень хорошие условия.
Вчера, 23:29
Габри Вейга / Getty Images
Габри Вейга / Getty Images

Манчестер Сити включился в борьбу за юное испанское дарование, выстрелевшее в текущем сезоне Ла Лиги. Речь идет о Габри Вейге из Сельты Виго.

Как сообщает City Xtra, "горожане" готовы активировать сумму выкупа в 40 млн евро, которая прописана в контракте хавбека и дать ему контракт на 5 лет с зарплатой в 20 млн за сезон.

Читай также: Лидер Манчестер Сити пропустит матч против Ливерпуля

При этом коллектив Пепа Гвардиола столкнется с большой конкуренцией топ-клубов таких, как: Реал, Ливерпуль, Арсенал, которые также готовы активировать сумму выкупа, однако, вероятно не смогут дать такую зарплату.

В текущем сезоне Вейга забил 9 голов и отдал 3 ассиста в 25 матчах Ла Лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансфер Манчестер Сити

Статьи по теме

Лидер Манчестер Сити пропустит матч против Ливерпуля Лидер Манчестер Сити пропустит матч против Ливерпуля
Манчестер Юнайтед готов выложить огромную сумму за молодого форварда Манчестер Юнайтед готов выложить огромную сумму за молодого форварда
Манчестер Сити намерен сделать Холанда самым высокооплачиваемым игроком лиги Манчестер Сити намерен сделать Холанда самым высокооплачиваемым игроком лиги
Друг для Ван Дейка и Гакпо: Ливерпуль заинтересовался нидерландским центрбэком Друг для Ван Дейка и Гакпо: Ливерпуль заинтересовался нидерландским центрбэком
Помочь журналистам

Видео

Ирландия - Франция 0:1 видео гола и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
Ирландия - Франция 0:1 видео гола и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вратарь стоит спиной к бьющему": Меньян жестко высмеял новые правила пенальти
просмотров
Англия - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
просмотров
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Европа00:54
Форвард сборной Германии установил необычное достижение
Европа00:52
Бывший тренер Малиновского может возглавить Атлетико
Европа00:40
Защитник Арсенала охарактеризовал Зинченка
Европа00:23
РБ Лейпциг отказывается продавать своего защитника за баснословные деньги
Евро-202400:11
Квалификация на ЧЕ-2024: лучшие бомбардиры
Евро-202400:04
Квалификация к Евро-2024: Шотландия обыграла Испанию, Турция уступила Хорватии
Вчера, 23:53
Европа23:53
Бельгия победила Германию в голевой перестрелке
Евро-202423:45
Дубль Ковачича помог Хорватии одолеть Турцию
Евро-202423:43
Шотландия неожиданно уверенно переиграла Испанию
Европа23:29
Ман Сити включился в борьбу за талантливого испанского хавбека
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK