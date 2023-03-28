Ман Сити включился в борьбу за талантливого испанского хавбека

Манчестер Сити включился в борьбу за юное испанское дарование, выстрелевшее в текущем сезоне Ла Лиги. Речь идет о Габри Вейге из Сельты Виго.

Как сообщает City Xtra, "горожане" готовы активировать сумму выкупа в 40 млн евро, которая прописана в контракте хавбека и дать ему контракт на 5 лет с зарплатой в 20 млн за сезон.

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При этом коллектив Пепа Гвардиола столкнется с большой конкуренцией топ-клубов таких, как: Реал, Ливерпуль, Арсенал, которые также готовы активировать сумму выкупа, однако, вероятно не смогут дать такую зарплату.

В текущем сезоне Вейга забил 9 голов и отдал 3 ассиста в 25 матчах Ла Лиги.