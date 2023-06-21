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Футболист Челси согласовал контракт с клубом из Саудовской Аравии

Хаким Зиеш будет выступать с Криштиану Роналду.
Сегодня, 11:20
Хаким Зиеш / Getty Images
Хаким Зиеш / Getty Images

Полузащитник сборной Марокко Хаким Зиеш перейдет из Челси в саудовский Ан-Наср.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, 30-летний игрок достиг устной договоренности с клубом, за который выступает Криштиану Роналду.

Ожидается, что Зиеш подпишет соглашение до лета 2026 года. Отмечается, что Ан-Наср также договорился с Челси. 

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Напомним, Хаким выступал за Челси с июля 2020 года. За это время он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В прошлом сезоне Зиеш провел 24 матча за Челси, в которых выполнил три голевые передачи.

 

Ранее сообщалось, что Канте официально перебрался в чемпионат Саудовской Аравии.


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