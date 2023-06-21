Футболист Челси согласовал контракт с клубом из Саудовской Аравии

Хаким Зиеш будет выступать с Криштиану Роналду.

Полузащитник сборной Марокко Хаким Зиеш перейдет из Челси в саудовский Ан-Наср.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, 30-летний игрок достиг устной договоренности с клубом, за который выступает Криштиану Роналду.

Ожидается, что Зиеш подпишет соглашение до лета 2026 года. Отмечается, что Ан-Наср также договорился с Челси.

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Напомним, Хаким выступал за Челси с июля 2020 года. За это время он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В прошлом сезоне Зиеш провел 24 матча за Челси, в которых выполнил три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Канте официально перебрался в чемпионат Саудовской Аравии.