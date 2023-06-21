Канте официально перебрался в чемпионат Саудовской Аравии
Полузащитник сборной Франции Нголо Канте официально перебрался из Челси в Аль-Иттихад Джидда.
Стороны заключили соглашение, однако его подробности неизвестны. Как сообщает Фабрицио Романо, Канте подписал контракт до 2027 года. Его зарплата составит 25 миллионов евро в год.
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Отмечается, что 32-летний игрок также получит прибыль от коммерческих сделок и реализации имиджевых прав. Игрок будет представлен в новом клубе в июле.
"لا تصدق الشائعات" ⛔️— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 20, 2023
كانتي اتحادي ✍️🤩
📦 to 📦#WelcomeBox2Box pic.twitter.com/yQ225WrQLt
Напомним, Канте выступал за Челси 7 лет. За это время он выиграл 6 трофеев, включая чемпионат Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы.
В прошлом сезоне игрок провел лишь семь матчей за команду, пропустив большею часть сезона из-за травм.
Ранее сообщалось, что Бензема перебрался в чемпионат Саудовской Аравии.