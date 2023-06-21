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Канте официально перебрался в чемпионат Саудовской Аравии

Французский игрок стал партнером по команде для Карима Бензема.
Сегодня, 07:20
Нголо Канте / Getty Images
Нголо Канте / Getty Images

Полузащитник сборной Франции Нголо Канте официально перебрался из Челси в Аль-Иттихад Джидда.

Стороны заключили соглашение, однако его подробности неизвестны. Как сообщает Фабрицио Романо, Канте подписал контракт до 2027 года. Его зарплата составит 25 миллионов евро в год.

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Отмечается, что 32-летний игрок также получит прибыль от коммерческих сделок и реализации имиджевых прав. Игрок будет представлен в новом клубе в июле.

Напомним, Канте выступал за Челси 7 лет. За это время он выиграл 6 трофеев, включая чемпионат Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы.

В прошлом сезоне игрок провел лишь семь матчей за команду, пропустив большею часть сезона из-за травм.

Ранее сообщалось, что Бензема перебрался в чемпионат Саудовской Аравии.


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