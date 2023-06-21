Канте официально перебрался в чемпионат Саудовской Аравии

Французский игрок стал партнером по команде для Карима Бензема.

Полузащитник сборной Франции Нголо Канте официально перебрался из Челси в Аль-Иттихад Джидда.

Стороны заключили соглашение, однако его подробности неизвестны. Как сообщает Фабрицио Романо, Канте подписал контракт до 2027 года. Его зарплата составит 25 миллионов евро в год.

Читай также: Очередная "падающая звезда" собралась в Саудовскую Аравию, чтобы стать одноклубником Роналду

Отмечается, что 32-летний игрок также получит прибыль от коммерческих сделок и реализации имиджевых прав. Игрок будет представлен в новом клубе в июле.

Напомним, Канте выступал за Челси 7 лет. За это время он выиграл 6 трофеев, включая чемпионат Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы.

В прошлом сезоне игрок провел лишь семь матчей за команду, пропустив большею часть сезона из-за травм.

Ранее сообщалось, что Бензема перебрался в чемпионат Саудовской Аравии.