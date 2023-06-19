Очередная "падающая звезда" собралась в Саудовскую Аравию, чтобы стать одноклубником Роналду

Еще несколько лет назад Сауль Ньигес был одним из самых желанных полузащитников мира, но его карьера пошла на глубокий спад.

После утраты места в основном составе Атлетико и провала в Челси испанец в 28 лет может перебраться в Саудовскую Аравию, сообщает Фабрицо Романо.

Заинтересованность в игроке проявляет Ан-Наср, уже имеющий в своем составе Криштиану Роналду, а также близок к подписанию Хакима Зиеша.

В прошлом сезоне Сауль сыграл в 31 матче за Атлетико в Ла Лиге, но у большинства из них он появлялся на поле только по ходу встречи.