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Болонья подписала замену проданному в Манчестер Юнайтед основному форварду

Главная сенсация Серии А прошлого сезона усилила линию атаки.
Сегодня, 21:56
Тейс Даллинга / twitter.com/BolognaFC1909
Тейс Даллинга / twitter.com/BolognaFC1909

Болонья объявила о подписании нападающего Тулузы Тейса Даллинги.

О переходе 23-летнего нидерландского футболиста "россоблу" сообщили на своем официальном сайте, не разглашая деталей сделки.

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Тем не менее, по информации Transfermarkt, Болонья заплатила за игрока 15 миллионов евро. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до июня 2028 года.

Нидерландский форвард должен будет заменить в составе "россоблу" Джожуа Зиркзе, который был продан в Манчестер Юнайтед.

Отметим, что в минувшем сезоне Даллинга провел за Тулузу 44 матча во всех турнирах, отличившись 19 голами и пятью результативными передачами.

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