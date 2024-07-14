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Манчестер Юнайтед презентовал полуфиналиста Евро в качестве новичка

Джошуа Зиркзее официально стал игроком "красных дьяволов"
Сегодня, 18:08
Джошуа Зиркзее / Getty Images
Джошуа Зиркзее / Getty Images

Манчестер Юнайтед усилил линию атаки одним из открытий серии А.

Как сообщает пресс-служба "красных дьяволов", к клубу присоединился Джошуа Зиркзее. Сумма трансфера составила 42.5 млн евро.

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Контракт с футболистом подписан до лета 2029 года. Финансовые детали не сообщаются.

В прошлом сезоне Джошуа провел 34 матча в Серии А, забив 11 голов и отдав 5 ассистов в составе Болоньи. Затем он поехал на Евро со сборной Нидерландов, добравшись до полуфинала, но в составе Рональда Кумана не играл важную роль, наиграв всего 3 минуты с Турцией и 1 с Англией.

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