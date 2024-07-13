Легенда Манчестер Юнайтед получил тюремный срок за то, что бросил семью

Эвра получил условный год заключения и штраф.

Бывший защитник Манчестер Юнайтед и Ювентуса Патрис Эвра получил условный год тюрьмы за неуплату алиментов. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Суд признал его виновным в отказе поддерживать семью с мая 2021 по сентябрь 2023 года, причинив ущерб жене Сандре Эвра.

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Игрок также должен выплатить ей 4 000 евро за нематериальный ущерб и 2 000 евро за судебные издержки.

Футболист уже подал апелляцию, утверждая, что предоставил жене жилье и одолжил ей почти два миллиона евро.

Напомним, Патрис и Сандра поженились в 2007 году, но с 2020 года находятся в процессе развода, который еще не завершен.

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