"Не смотрите гонку, я уже победил": легенда Манчестер Юнайтед посетил первый Гран-при сезона Формулы 1
В субботу, 2 марта, на Международном автодроме в Сахире состоялось официальное открытие юбилейного 75-го сезона Формулы 1.
Дебютный Гран-при 2024 года прошел в Бахрейне, а его победителем, вполне ожидаемо, стал трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из Ред Булл.
На этом событии побывал легендарный защитник Манчестер Юнайтед и сборной Франции Патрис Эвра.
Пятикратный чемпион АПЛ и победитель Лиги чемпионов 2008 года у себя в Instagram опубликовал несколько фото. На них он стоит на наивысшей ступеньке подиума.
"Нет необходимости смотреть гонку, ребята, я уже выиграл", - подписал пост Эвра.
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После заезда руководитель Мерседес Тото Вольфф заявил, что фанатам стоит приготовиться к, возможно, неизбежному, так как выступление Макса Ферстаппена было слишком впечатляющим.
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