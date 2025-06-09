Челси подписал очередного таланта на длительный срок

Защитник Мамаду Сарр покинул французский Страсбург. Центрбек молодежной сборной Франции перешел в лондонский Челси, сообщает официальный сайт клуба.

Английский гранд отдал за 19-летнего новичка ориентировочно 20 млн евро. Сарр заключил с Челси контракт на 8 лет. "Синие" благодаря продолжительным договорам амортизируют стоимость трансферов, распределяя суммы на долгие периоды.

В прошлом сезоне Сарр провел 27 матчей в Лиге 1. Его отец – Папе Сарр – играл на позиции опорного хавбека. В частности, он был составной частью легендарной сборной Сенегала на ЧМ-2002.

Тем временем украинец Виктор Цыганков попал в шорт-листы трио команд АПЛ.

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