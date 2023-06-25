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Артета - о втором месте Арсенала в АПЛ: До сих пор больно

Испанский специалист тяжело воспринял упущенное чемпионство.
Сегодня, 12:51
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался о борьбе за чемпионство Англии в минувшем сезоне.

"Мы хотели взять трофей. Это Арсенал, уровень требований здесь высок. Мне до сих пор очень больно из-за того, что мы не выиграли АПЛ, проведя в борьбе с Ман Сити десять месяцев. Но это спорт.

Тем не менее то, чего удалось достичь с такой молодой командой, того стоит. Для меня это очевидно.

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Чего не хватило для победы? Многого. Три ничьих подряд стали наказанием для нас, как и все остальные неудачи. Три-четыре важных игрока получили травмы, и с этого момента все осложнилось. Когда у нас был полный состав, Арсенал играл стабильно. Как только возникли проблемы, нам перестало это удаваться.

И нашим соперником была лучшая команда мира, лучший состав в мире, лучший тренер в мире. У нас не было другого выбора – нужно было принять это и пожать руку чемпиону", – сказал испанец в интервью Marca.

Напомним, сезон-2022/23 Арсенал завершил на второй строчке, отстав от чемпиона Манчестер Сити на пять очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал АПЛ Микель Артета

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