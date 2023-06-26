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Реал объявил о продлении контракта с Модричем

Хорват подписал договор до 2024 года.
Сегодня, 13:20
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Реал подписал новый контракт с хавбеком Лукой Модричем. Об этом клуб объявил в соцсетях.

Мадридский клуб подписал новое соглашение с 37-летним хорватом до лета 2024 года. Нынешнее соглашение истекало в июле этого года.

В прошлом сезоне Модрич провел 52 матча за Реал во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Модрич отклонил 200-миллионный контракт от саудовского клуба.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лука Модрич Реал Мадрид

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