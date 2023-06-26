Реал объявил о продлении контракта с Модричем

Хорват подписал договор до 2024 года.

Реал подписал новый контракт с хавбеком Лукой Модричем. Об этом клуб объявил в соцсетях.

Мадридский клуб подписал новое соглашение с 37-летним хорватом до лета 2024 года. Нынешнее соглашение истекало в июле этого года.

В прошлом сезоне Модрич провел 52 матча за Реал во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Модрич отклонил 200-миллионный контракт от саудовского клуба.