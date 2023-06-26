Реал объявил о продлении контракта с Модричем
Хорват подписал договор до 2024 года.
Реал подписал новый контракт с хавбеком Лукой Модричем. Об этом клуб объявил в соцсетях.
Мадридский клуб подписал новое соглашение с 37-летним хорватом до лета 2024 года. Нынешнее соглашение истекало в июле этого года.
Comunicado Oficial: Modrić.#RealMadrid | #Modrić2024— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 26, 2023
В прошлом сезоне Модрич провел 52 матча за Реал во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что Модрич отклонил 200-миллионный контракт от саудовского клуба.