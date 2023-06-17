Модрич отклонил 200-миллионный контракт от саудовского клуба

Лука Модрич отклонил предложение Аль-Хиляля, чтобы еще один сезон отыграть за Реал, пишет Джанлука Ди Марцио.

Саудовский клуб предлагал хорватскому хавбеку 200 млн евро за трехлетний контракт, однако Лука предпочел остаться в Мадриде.

Стороны контактировали еще до того как 38-летний игрок продлил контракт с Реалом еще на один год.

В прошлом сезоне Модрич провел 52 матча за Реал во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

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