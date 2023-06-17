iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Модрич отклонил 200-миллионный контракт от саудовского клуба

Хорват все равно выбрал Реал.
Сегодня, 17:22
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Лука Модрич отклонил предложение Аль-Хиляля, чтобы еще один сезон отыграть за Реал, пишет Джанлука Ди Марцио.

Саудовский клуб предлагал хорватскому хавбеку 200 млн евро за трехлетний контракт, однако Лука предпочел остаться в Мадриде.

Стороны контактировали еще до того как 38-летний игрок продлил контракт с Реалом еще на один год.

В прошлом сезоне Модрич провел 52 матча за Реал во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее стало известно, что ПСЖ пытается заполучить Микеля Артету.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лука Модрич Реал Мадрид Аль-Хиляль

Статьи по теме

В Реале определились с судьбой Лунина В Реале определились с судьбой Лунина
Хавбек Реала высказался об интересе со стороны Челси Хавбек Реала высказался об интересе со стороны Челси
Реал в приоритете: Переход Мбаппе в Манчестер Юнайтед невозможен Реал в приоритете: Переход Мбаппе в Манчестер Юнайтед невозможен
Реал собирается усилиться еще одним футболистом Боруссии Дортмунд Реал собирается усилиться еще одним футболистом Боруссии Дортмунд
Помочь журналистам

Видео

Испания - Италия 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Испания - Италия 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа20:51
Погба: Последний сезон – самое сложное испытание в моей жизни
Формула 120:38
Гран-при Канады: Третья практика. Ферстаппен и Леклер впереди, Магнуссен в пятерке
Олимпийские виды20:32
Брейкданс на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
Европа20:20
В Реале определились с судьбой Лунина
Олимпийские виды19:59
Тхэквондо на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
Европа19:49
Азар склоняется к завершению игровой карьеры
Европа19:24
Пике собирается жениться на своей новой возлюбленной
Олимпийские виды19:12
Текбол на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
Олимпийские виды18:55
Прыжки в воду на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
Европа18:52
Хавбек Реала высказался об интересе со стороны Челси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK